Un parásito propagado por los gatos ayuda a los humanos a ser más exitosos en los negocios

Un grupo de científicos estadounidenses liderado por la doctora Stefanie Johnson ha descubierto que los parásitos Toxoplasma gondii, propagados generalmente por los gatos, alteran la mente de los humanos de tal modo que les ayuda a adquirir importantes cualidades para ser empresarios exitosos. El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B y resumido por el diario The Independent.

Este organismo microscópico (protozoo) es conocido por hacer que los roedores pierdan el miedo a los felinos. También se estableció que al invadir el cerebro humano puede causar cambios en la personalidad, dándole a las personas sensación de inestabilidad emocional, inseguridad, y haciéndolas más propensas a tomar riesgos e incluso a sufrir accidentes.

Ahora, los investigadores sugirieron que la infección con el parásito le otorga al individuo más coraje y le ayuda a superar el "miedo al fracaso", características claves para los empresarios.

Así, los investigadores llegaron a la conclusión de que los profesionales que asisten a eventos de negocios tienen casi el doble de probabilidades de iniciar su propia empresa si cuentan con el parásito Toxoplasma. Además, un análisis de saliva de casi 1.300 estudiantes estadounidenses mostró que los infectados tenían 1,4 veces más probabilidades de elegir los negocios como especialización.

A escala global, "las poblaciones con mayor infección de Toxoplasma tienen mayores intenciones de iniciar un negocio y mayores niveles de conductas empresariales activas", concluyeron los científicos.