Ministro del Interior de Italia: "No merezco ser comparado con Satanás"

El ministro del Interior de Italia y vicepresidente del Consejo de Ministros de este país, Matteo Salvini, respondió este miércoles en una publicación en Facebook a las críticas de una revista católica que lo llamaba Satanás por sus políticas antiinmigración.

El semanario católico Famiglia Cristiana publicó recientemente la que será su portada del próximo domingo, en la que se lee la frase "Vade retro Salvini", expresión latina que significa 'apártate, Salvini', juego de palabras de la oración medieval católica 'vade retro satana', utilizada en el exorcismo.

"¿Me están comparando con Satanás? No me lo merezco", dijo Salvini en su mensaje. "Me consuela recibir el apoyo diario de muchas mujeres y hombres de la Iglesia que me alientan y me piden que no me rinda", agregó el político de la Liga Norte.

La revista italiana criticó a Salvini por la decisión tomada por el Gobierno de impedir que los barcos de inmigrantes aterricen en puertos italianos. Salvini argumentó que, debido a la ubicación de Italia en el mar Mediterráneo, es un país que recibe un número desproporcionado de migrantes, muchos de los cuales llegan en 'barcos de rescate' operados por oenegés internacionales.

Actualmente la Liga Norte es la tercera fuerza política de Italia. Caracterizado por su euroescepticismo y su sentimiento antiinmigración, el partido de Salvini se alió con el Movimiento Cinco Estrellas de Luigi Di Maio para formar un ejecutivo después de tres meses de negociaciones.

Tras asumir el cargo el pasado junio, el Gobierno de Salvini ha restringido el flujo de inmigrantes hacia Italia. El pasado junio Italia bloqueó un barco que transportaba a cientos de inmigrantes y advirtió que ya no sería "cómplice en el negocio de la inmigración clandestina". Esta postura lo ha puesto en desacuerdo con la Iglesia católica del país, quien le ha criticado duramente en reiteradas ocasiones.