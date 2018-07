H&M, primera gran cadena de moda en mostrar imperfecciones sobre la piel de sus modelos

La cadena sueca de tiendas de ropa H&M se ha convertido en la primera gran compañía del sector en dejar de retocar las imperfecciones de la piel de las modelos que posan en sus anuncios.



Decenas de fotografías muestran actualmente en la web de la marca a modelos de ropa de playa con estrías en sus nalgas y muslos y con vello sobre los brazos.

Son muchas las mujeres que han alabado la nueva política de la empresa. Una de ellas agradeció a H&M en un comentario por "ayudarnos a no compararnos con estándares corporales no realistas y a sentirnos normales", informa The Daily Mail.

Algunas tiendas electrónicas, como Asos, Misguided y BooHoo también han abandonado la práctica de usar Photoshop para perfeccionar el aspecto de sus modelos en favor de ofrecer una imagen más natural.