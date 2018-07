Francia no apoya nuevas negociaciones entre la UE y EE.UU. sobre un gran acuerdo comercial

París está en contra de que comiencen las nuevas negociaciones entre EE.UU. y la UE sobre un gran acuerdo comercial, ha anunciado este jueves el presidente francés Emmanuel Macron durante una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.

Según Macron, en estos momentos no hay condiciones para comenzar tales negociaciones. "Cualquier diálogo comercial puede basarse solo en una relación equilibrada, y de ninguna manera en amenazas", recalcó. "En este caso tenemos dudas que tenemos que aclarar con nuestros socios europeos. No apoyo el inicio de un gran dialogo comercial, puesto que el contexto no lo permite".

En su discurso, Macron insistió en que la agricultura debe ser excluida de esas discusiones. "Considero que ningún estándar europeo debe ser reducido o cancelado en el ámbito de la ecología y la protección sanitaria y alimentaria".

Asimismo, el mandatario galo ha afirmado que Washington debe levantar los aranceles sobre los metales europeos para normalizar las relaciones comerciales con el bloque europeo. Según subrayó Macron, para él es "un requisito previo para cualquier avance sustantivo" en este campo.

El presidente agregó que Francia y la UE nunca quisieron una guerra comercial con EE.UU., y que algunos puntos del acuerdo anunciado por el presidente estadunidense Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, "deben ser aclarados".

Donald Trump acordó este miércoles algunas concesiones con la Unión Europea (UE), luego de una reunión en Washington, para evitar una guerra comercial entre ambas partes.

El economista Félix Moreno sostiene que en la reunión, Donald Trump tenía un mayor estímulo político y económico que Jean Claude-Junker, que no obtuvo ninguna concesión para el bloque.