Un taxista chino encuentra al cliente que le pagó por error 100 veces más y le devuelve el dinero

Un taxista chino de nombre Zhang Peng buscó, hasta dar con él, a un cliente que le pagó cien veces el coste de una carrera para devolverle el dinero, informa South China Morning Post.

El conductor profesional vio en su cuenta de WeChat que uno de sus clientes pagó 6.500 yuanes (equivalente a 955 dólares) en vez de 65 al usar el servicio de pago por móvil. Se trataba de cuatro turistas a los que trasladó a hotel desde la estación de tren de una ciudad china.

Al darse cuenta el taxista volvió al hotel hasta dar con los viajeros. Uno de los cuatro turistas reconoció no estar muy habituado ni a la ciudad ni al servicio móvil.

El agradecido cliente ofreció al taxista una recompensa de unos 200 yuanes, pero este se negó. Solo aceptó el montante correcto por la carrera.

"No puedo creerlo. Para algunas personas el dinero es el único objetivo en la vida y 6.500 yuanes son mucho dinero. Me sentí muy emocionado ayer porque me lo devolvió. Realmente lo aprecio", escribió en Weibo el turista.