EE.UU.: Activistas por el control de armas pierden batalla legal sobre las pistolas impresas en 3D

El juez de distrito Robert Pitman ha rechazado en Austin (Texas, EE.UU.) la solicitud de las entidades Brady Center to Prevent Gun Violence, Everytown for Gun Safety y Giffords Law Center to Prevent Gun Violence ―que abogan por reforzar el control de armas en el país― para impedir que la Administración de Trump permita a la población descargar los planos para imprimir pistolas en impresoras 3D, informa Reuters.

El juez cuestionó los fundamentos legales de los activistas, aunque señaló que comprendía sus preocupaciones. De esta manera, los grupos han perdido su batalla legal y no han podido prevenir que el acuerdo entre Defense Distributed y las autoridades estadounidenses que autorizan la publicación de planos de pistolas en Internet entre en vigor.

Dicho acuerdo fue alcanzado en junio y la organización sin fines de lucro planea publicar los planos el 1 de agosto. En otoño del año pasado Defense Distributed lanzó a la venta la impresora tridimensional Ghost Gunner 2, que permite imprimir pistolas Glock 19 y M1911.