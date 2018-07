Neymar admite que a veces exagera su sufrimiento en la cancha

El futbolista fue severamente criticado durante el Mundial por sus teatrales 'actuaciones'.

Neymar Jr., delantero estrella de la selección brasileña y del club francés París Saint-Germain (PSG), ha confesado que las numerosas caídas y reacciones de dolor durante las infracciones en su contra son a veces exageraciones.

"Ustedes pueden pensar que yo exagero, y a veces sí exagero", admitió el futbolista durante un anuncio publicitario para la marca Gillette. "Pero la realidad es que yo sufro dentro del campo", añadió Neymar.

El astro brasileño ha sido blanco de críticas y burlas de parte de especialistas y aficionados por sus 'actuaciones' durante el Mundial de Rusia 2018, en el que pasó un total de 14 minutos tendido en el césped durante los cuatro partidos que jugó.

No obstante, Neymar prometió cambiar su comportamiento en la cancha. "Me demoré en aceptar sus críticas. Me demoré en mirarme en el espejo y convertirme en un hombre nuevo. Yo caí, pero solo el que cae se puede levantar", añadió.