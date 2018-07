Informe sobre el MH370: "No se excluye la posibilidad de intromisión de terceros"

El grupo de investigación malasio no ha podido determinar las causas que provocaron la desaparición del MH370 de Malaysia Airlines en marzo de 2014 con 239 personas a bordo. "El equipo es incapaz de determinar la verdadera razón de la desaparición", ha afirmado Kok Soo Chon, el jefe de la investigación, en la presentación del informe.

Los especialistas han determinado que el Boeing 777, que cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín, dio media vuelta durante el vuelo. "Podemos concluir que el MH370 dio la vuelta y no fue por anomalías en el sistema mecánico. El giro no se hizo con el piloto automático, sino bajo el control manual", ha afirmado Kok Soo Chon, citado por The Guardian.

Unos folletos con el informe sobre el MH370 en una reunión a puerta cerrada con los familiares de las víctimas, Putrajaya, Malasia, 30 de julio de 2018 / Sadiq Asyraf / Reuters

Al mismo tiempo, ha explicado que el piloto de la aeronave, Zaharie Ahmad Shah, tenía mucha experiencia de vuelo y no sufría problemas psicológicos. "No podemos determinar con ninguna certeza la razón por la que el avión se desvió de su ruta planeada", ha afirmado el investigador.

"No podemos excluir la posibilidad de que hubiera una intromisión ilegal por parte de terceros", ha declarado Kok Soo Chon. Por otro lado, ha agregado que "no hay pruebas para apoyar la teoría de que el MH370 fue tomado por control remoto". Kok Soo Chon ha aclarado que este no es el último informe de la investigación.