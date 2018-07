VIDEO: Un hombre golpea a una joven en París tras hacerle comentarios obscenos

La semana pasada, una joven de París sufrió la agresión de un acosador callejero que le golpeó en la cara a plena luz del día junto a la terraza de un café.

El video del suceso, que la propia víctima publicó en su Facebook, ha causado indignación en Francia y ha hecho a los medios plantear de nuevo el tema del acoso callejero, informa The Local.

En su publicación, la joven Marie Laguerre, de 22 años, relató cómo el hombre la siguió por la calle la tarde del martes pasado haciéndole "ruidos/comentarios/silbidos/movimientos de lengua sucios de una manera humillante".

En un momento dado, ella le contestó de forma abrupta que se callara, lo cual provocó la furia del hombre. "No le gustó. Después de arrojarme un cenicero, me siguió y me golpeó en medio de la calle, a la luz del día, frente a docenas de testigos", relató.

"Yo no tolero este tipo de comportamientos. No puedo quedarme callada y no podemos callar", hizo hincapié la joven.

El video que publicó fue grabado por la cámara de seguridad de un café frente al cual ocurrieron los hechos. Laguerre ha interpuesto una denuncia contra el agresor, informan los medios locales.