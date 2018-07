Trump vuelve a amenazar con cerrar el Gobierno de EE.UU. por las políticas migratorias

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este lunes con cerrar el Gobierno federal si el Congreso no aprueba las reformas migratorias que busca realizar como parte de un paquete de gastos que debe ser aprobado para finales de septiembre, informa Reuters.



"Si no conseguimos la seguridad fronteriza, después de muchos, muchos años de conversaciones dentro de Estados Unidos, no tendría ningún problema para cerrar [el Gobierno]", dijo Trump durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.