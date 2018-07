Aviación de EE.UU. reconoce llevar varios años vigilando de forma secreta a pasajeros durante vuelos

Las autoridades estadounidenses han vigilado en secreto durante los últimos 8 años a algunos pasajeros en vuelos realizados en EE.UU., reportó el pasado sábado The Washington Post, citando a la Administración de Seguridad del Transporte.

Desde el año 2010, los oficiales estadounidenses han observado en el marco de un programa, denominado 'Cielos tranquilos' ('Quiet Skies', en inglés), el comportamiento sospechoso de algunas personas que viajaban en avión en EE.UU. Según el diario, entre las causas de vigilancia están, por ejemplo, sudar excesivamente o ir al baño con frecuencia.

Además, se informa que podrían convertirse en objetivos de supervisión incluso personas que no tengan vínculos conocidos con el terrorismo.

Por su parte, el portavoz del organismo, James O. Gregory, estableció un paralelo entre el objetivo del proyecto 'Cielos tranquilos' y el servicio de los guardias en las calles, y subrayó que el programa garantiza la seguridad de los pasajeros y la tripulación durante los vuelos, sin precisar cómo se eligen las personas sospechosas para la vigilancia, pero indicando que la decisión no se basa en motivos de raza o religión.

De acuerdo con Gregory, no se puede considerar este proyecto como espionaje, ya que los agentes no escuchan las llamadas de los pasajeros y no continúan la observación fuera del aeropuerto. Señaló también que si el avión aterriza sin incidentes las autoridades no toman medidas respecto a las personas sospechosas.

Sin embargo, el programa causó malestar y críticas por parte de los defensores de los derechos humanos. Hugh Handeyside, abogado principal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, sostiene que este proyecto no solo es "un gasto innecesario del dinero de los contribuyentes", sino también provoca "un numero de cuestiones constitucionales".

En ese contexto, el Fundador de Democracy Now en español, Andrés Thomas Conteris, opina, que el Gobierno estadounidense espía a sus propios ciudadanos y viola su privacidad, algo que —dice—, debe ser reprochado a nivel nacional e internacional.