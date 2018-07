Informe: Niñas migrantes son explotadas sexualmente para 'pagar' su paso de Italia a Francia

Un informe de la ONG Save the Children denuncia los abusos sexuales que están sufriendo cientos de migrantes menores de edad en un punto fronterizo entre Francia e Italia, publica The Guardian.

Esta situación se está observando en la ciudad fronteriza italiana de Ventimiglia, un importante centro de tránsito para los indocumentados que intentan llegar al país galo. Allí, según la organización, más de 1.900 jóvenes fueron explotadas sexualmente durante el período desde enero de 2017 a marzo de 2018.

Al menos 160 de las abusadas eran menores de edad, mientras el informe afirma que el resto eran chicas que acababan de cumplir los 18 años o mintieron diciendo que eran adultas. En su mayoría, procedían del África subsahariana.

Las menores fueron forzadas a tener relaciones sexuales debido a que no podían pagar los entre 50 y 150 euros que les pedían conductores a cambio de atravesar la frontera en coche.

Privadas de seguridad

"Son chicas muy jóvenes, en una particular situación de riesgo, que se hallan en tránsito no acompañadas en el invisible flujo de migrantes menores de edad en la frontera al norte de Italia, que, en un intento de reunirse con sus parientes o amigos en otros países europeos, se ven privadas de la oportunidad de viajar de forma segura y legal", explicó en el informe Raffaela Milano, directora de los programas de Save the Children Italia.

El informe de la organización que dirige también ha revelado otros casos de abusos sexuales contra migrantes menores de edad en las regiones italianas del Véneto, Abruzzo y Las Marcas, así como en la isla de Cerdeña.