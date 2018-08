"Irán no es Corea del Norte": Ejército iraní descarta la posibilidad de una cumbre con EE.UU.

El comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Ali Jafari, afirmó que las autoridades iraníes jamás se reunirán con el presidente estadounidense, Donald Trump, ni con quien resulte su sucesor.

"¡Señor Trump! Irán no es Corea del Norte y no responderá a su solicitud" (de una reunión), manifestó Jafari en una carta dirigida al mandatario de EE.UU. y citada por la agencia Fars. Siempre en referencia a la posibilidad de un encuentro entre las autoridades de EE.UU. e Irán, subrayó además que "ese sueño no se cumplirá hasta el final de su presidencia [de Donald Trump], e incluso el próximo presidente de EE.UU. no lo verá".

Las palabras de Jafari dan respuesta a la declaración formulada este lunes por Donald Trump, cuando dijo que está dispuesto a reunirse con los líderes de Irán "sin ninguna condición previa" y "en cuanto ellos deseen".