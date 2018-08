El Senado argentino no emite ningún dictamen sobre la ley de aborto legal

El Senado argentino debatirá el próximo 8 de agosto la ley que busca legalizar el aborto. Previamente, este miércoles, el plenario de comisiones debía resolver qué proyecto iba a ser puesto en discusión pero no logró un acuerdo al respecto.

Por un lado estaba el texto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio. A su vez, producto del debate en la Cámara Alta, se construyó una propuesta que plantea hacerle algunas modificaciones a la iniciativa original con el objetivo de lograr los votos necesarios para su aprobación.

Sin embargo, luego de una discusión reglamentaria que no fue saldada, la presidencia del plenario de comisiones señaló que no se lograron las firmas necesarias para emitir un dictamen. Por este motivo no quedó resuelto qué proyecto estará en debate la semana próxima. Será el recinto en su conjunto el que tenga que definir esto como primer punto de la sesión.

Los senadores que se oponen a la legalización del aborto buscaron este escenario ya que pretenden debatir la ley tal cual viene de Diputados. Esto es así porque saben que tiene menos apoyo y por lo tanto hay menos posibilidades de que sea aprobada. En cambio, la iniciativa con modificaciones reunió más respaldos públicos entre los legisladores.

Si prima esta última opción, deberá volver a la Cámara Baja, que podrá aprobarla por mayoría simple o insistir en su propuesta original reuniendo igual o mayor cantidad de votos que los que logró el Senado.