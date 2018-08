Canciller turco: "No dejaremos sin respuesta las sanciones de EE.UU. contra nuestros ministros"

Turquía no dejará sin respuesta la decisión de EE.UU. de imponer sanciones a dos de sus ministros, ha advertido en un tuit el canciller turco, Mevlut Cavusoglu. "No podemos resolver nuestros problemas a menos que la Administración de EE.UU. se dé cuenta de que no puede satisfacer sus solicitudes ilegales con este método", ha agregado.

El jefe de la diplomacia turca pone también un enlace al comunicado oficial de su despacho sobre el asunto, donde el enfoque de Washington es calificado de "intervención irrespetuosa en nuestro sistema legal".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía protesta contra la imposición de sanciones a ministros del Gobierno turco y exhorta a Washington a cancelar dicha decisión. Las sanciones pueden dañar las relaciones bilaterales, ha advertido la Cancillería, y anuncia que Ankara proveerá una respuesta adecuada.

EE.UU. impuso sanciones este 1 de agosto a los titulares turcos de Justicia, Abdulhamit Gul, y del Interior, Suleyman Soylu, que "sirven como líderes de organizaciones gubernamentales turcas responsables de implementar los graves abusos de Turquía contra los derechos humanos". Esta medida fue una respuesta al arresto del pastor Andrew Craig Brunson, por su presunto apoyo al fallido golpe de Estado de julio del 2016.