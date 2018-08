China insta a EE.UU. a volver al sentido común en la disputa comercial

China ha instado a EE.UU. a volver al sentido común luego de que la Administración de Donald Trump buscara aumentar la presión comercial contra el gigante asiático proponiendo un arancel del 25 % sobre las importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dólares anuales.

El portavoz de la Cancillería china, Geng Shuang, aseguró en una conferencia de prensa que los esfuerzos del país norteamericano en "el chantaje" fracasarán. Al mismo tiempo, Pekín sigue abierto para el diálogo sobre la actual disputa comercial entre los dos países, que espera que se base en el respeto mutuo y la igualdad, informa Channel News Asia.

"Aconsejamos a EE.UU. que corrija su actitud y no intente participar en el chantaje. Esto no funcionará en China. En segundo lugar, les aconsejamos entrar en razón, y no dejar ciegamente que las emociones afecten sus decisiones, porque al final con esto se dañarán a sí mismos", instó Geng, quien hizo énfasis en que todas las amenazas serán "contraproducentes".

Por su parte, el diplomático del Gobierno chino y miembro del Consejo de Estado Wang Yi avisó de que los esfuerzos de EE.UU. para presionar a Pekín serían en vano, e instó a sus legisladores a "calmarse".

"Esperamos que los directamente involucrados en las políticas comerciales de EE.UU. puedan calmarse, escuchar atentamente las voces de los consumidores estadounidenses (...) y escuchar el llamado colectivo de la comunidad internacional", expresó Wang, citado por Reuters.