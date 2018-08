Colombia: ¿Quiénes son la Madame y el 'depredador sexual', acusados de explotación sexual a menores?

El fiscal General de la Nación dio a conocer la Industria sexual promovida por Turistas Israelíes en Cartagena. La Casa Benjamin y otras entraron a medidas de extinción de dominio, además de la expulsión a Turistas Extranjeros comprometidos en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes En el reconocido sector del Laguito, fueron capturadas 3 personas de nacionalidad colombiana, 2 de nacionalidad israelí y 1 venezolana, además fueron allanados dos inmuebles en los que se incautaron 23 dosis de marihuana, 34 millones de pesos, 5911 dólares y 400 euros, pertenecientes a la organización delincuencial “VIP”, entre los capturados se encuentran los conocidos como “Margedis” presunta proxeneta, “Marcos” intermediario, “Iván” de procedencia venezolana, “Liad” y “Samu”, ambos ciudadanos israelíes y “Giorgi” quienes eran facilitadores.

