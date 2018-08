"Le asigné cualidades místicas": Hija de Steve Jobs comparte complicados recuerdos sobre su padre

La hija mayor de Steve Jobs, Lisa Brennan-Jobs, ha compartido sus recuerdos sobre su famoso padre en un nuevo libro, un extracto del cual fue publicado en la revista Vanity Fair este miércoles.

En la obra, que saldrá a la venta en septiembre, Lisa relata las complicadas relaciones con su austero padre y lo describe como una figura desconcertante que jugó un papel volátil en su vida. También comparte emociones y recuerdos sobre sus relaciones con él, que nunca fueron perfectas, y de los últimos días de Jobs antes de que muriera de cáncer en 2011.

"Asigné cualidades místicas a sus dientes, que encajaban como una cremallera, sus 'jeans' andrajosos, sus palmas planas, como si estos rasgos no fueran simplemente diferentes a los de los otros padres, sino mejores. Y ahora que él estaba en mi vida, incluso aunque solo fuera una vez al mes, no había esperado en vano. Me sentiría mejor que los niños que siempre habían tenido a su padre", confiesa Lisa.

Brennan-Jobs nació cuando sus padres tenían 23 años. Durante años, Jobs negó la paternidad, y Brennan crio a su hija como madre soltera viviendo de los servicios sociales y trabajos ocasionales. Además, durante mucho tiempo su padre negó haber nombrado a la precursora del Mac, la computadora Lisa, en su honor, algo que el empresario finalmente admitió en la respuesta a una pregunta del célebre músico irlandés Bono. "Fue la primera vez que lo reconocía", cuenta Lisa agradecida con Bono.

En el último año de vida de Steve Jobs, su hija mayor le visitaba cada dos meses. "Había renunciado a la posibilidad de una gran reconciliación, como en las películas, pero seguí visitándolo igualmente", explica la primogénita del fundador de Apple.

En su herencia, Jobs dejó a su hija varios millones de dólares, dinero que Lisa ha utilizado para ayudar a mantener a su madre, Chrisann Brennan.