La administración Trump quiso "lavarse las manos" respecto a los padres deportados sin niños

El juez federal Dana Sabraw ha rechazado este viernes rotundamente la propuesta de la administración Trump de obligar a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a rastrear al menos a 463 padres inmigrantes indocumentados, deportados de EE.UU. sin haberse reunido con sus hijos, informa ABC News.

Tras celebrar esta tarde la audiencia vía telefónica con ambas partes, el juez declaró que el Gobierno de EE.UU. es "100% responsable de la separación de las familias migrantes y del fracaso en reunirlas". "Por cada padre que no está localizado, habrá un niño permanentemente huérfano, y ese es 100% el resultado de [las actividades] de la Administración", aseveró Sabraw.

Este jueves, los abogados de la administración Trump presentaron una solicitud en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de California, con el objetivo de que la ACLU y otras ONG se ocupasen de localizar a los padres inmigrantes deportados por el Gobierno sin sus hijos.

"Limpiar el desastre del Gobierno"

"Básicamente se lavaron las manos con respecto a los padres que ya fueron deportados", declaró la abogada Jennifer Podkul, en referencia a la propuesta de la administración Trump. La letrada trabaja para la empresa Kids In Need of Defense (KIND), que está ayudando en los temas de reunificación de las familias de indocumentados separados por la política de 'tolerancia cero' de Trump.

"Es absurdo exigir que una entidad privada que depende de las donaciones sea responsable de limpiar el desastre del Gobierno", insistió la letrada, citada por The Independent.

Por su parte, la ACLU denunció este jueves que fue la administración Trump la que creó la crisis de separación familiar de inmigrantes, por lo que ella debe arreglarla.

Mientras tanto, KIND ha lanzado su propia iniciativa de ayuda en las reunificaciones, utilizando sus contactos con grupos locales de la sociedad, gobiernos y organizaciones intergubernamentales para ayudar a rastrear a los padres deportados sin sus hijos. El grupo proporcionará a estos representación legal gratuita y servicios psicológicos.