VIDEO: El momento en que un taxista chino se queda dormido un minuto entero al volante

En la Red se ha difundido un video que muestra el momento en que un taxista se queda dormido manejando en una carretera. Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, informan medios de ese país.

En la grabación el taxista, identificado por su apellido, He, se queda dormido durante cerca de un minuto y despierta cuando el vehículo choca contra las barreras de contención. Por suerte para el conductor no había otros coches en la carretera en ese momento, y He salió ileso del accidente.

Un portavoz de la compañía Ganglong Taxi, para la que trabajaba He, supone que el hombre estaba cansado, ya que en el momento del incidente estaba terminando su turno de noche.

Pero la fatiga no le sirvió de excusa a He, que fue despedido. La empresa explicó que la actitud del conductor no se corresponde con sus políticas. Se espera que He termine en la lista negra de la asociación de taxistas de Shenzhen.