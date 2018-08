Chile, primer país latinoamericano en prohibir que los comercios den bolsas de plástico

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha promulgado este viernes la ley que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en el comercio, informa el Diario Oficial de la República. El país andino es el pionero en América Latina en adoptar esta drástica medida encaminada a proteger el medioambiente.

"Se excluyen de esta prohibición las bolsas que constituyan el envase primario de alimentos, que sea necesario por razones higiénicas o porque su uso ayude a prevenir el desperdicio de alimentos", reza la normativa.

La legislación da un plazo de adecuación de seis meses a las grandes empresas, mientras que "las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas" gozarán de un plazo de dos años. Según la ley, durante el período de adaptación las tiendas sólo podrán entregar un máximo de dos bolsas plásticas "a los consumidores por cada compra que realicen". La sanción por incumplimiento será del equivalente a 370 dólares por cada bolsa de plástico entregada.

Chile es el 1er país de A. Latina en decir #ChaoBolsasPlásticas. Una bolsa plástica se produce en segundos, se usa minutos y tarda 400 años en degradarse. Queremos superar la cultura desechable y abrazar la reciclable x un Chile más limpio y q proteja mejor nuestra naturaleza🌱🌎 pic.twitter.com/T33qDK1aHo — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 3 de agosto de 2018

A finales de julio se reportó que los investigadores de la empresa chilena SoluBag habían creado unas bolsas de plástico solubles en agua que no dañan el medioambiente. La innovación no contiene los perjudiciales derivados de petróleo del plástico ordinario, que fueron sustituidos por derivados de una caliza no contaminante.