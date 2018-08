Trump: "No importa si yo me reúno o no con los líderes de Irán, todo depende de ellos"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este sábado en su cuenta personal de Twitter, que Irán y su economía "van muy mal" y en ese contexto no importa si se reúne o no con las autoridades del país persa.

"Me reuniré o no [con Irán], no importa, todo depende de ellos", ha declarado el mandatario.

Este lunes Donald Trump dijo que está dispuesto a reunirse con los líderes de Irán "sin ninguna condición previa" y "en cuanto ellos deseen". Por su parte, el comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Ali Jafari, respondió a las palabras de Trump señalando que las autoridades iraníes jamás se reunirán con el presidente estadounidense, ni con su sucesor.