Deportan a la esposa mexicana de un veterano de los Marines de EE.UU.

El Gobierno de EE.UU. deportó este viernes a Alejandra Juárez, mexicana que había vivido de forma indocumentada en el país durante casi dos décadas, a pesar de los esfuerzos de los legisladores por mantenerla en Florida con su esposo, un veterano del Cuerpo de Marines, y sus dos hijas estadounidenses.

La primera vez que Juárez intentó ingresar ilegalmente a EE.UU. fue en 1998 y recibió una orden de expulsión, lo que descartó sus futuras oportunidades de obtener una visa o convertirse en ciudadana estadounidense, informa Reuters.

No obstante, la mujer volvió a entrar a territorio estadounidense de manera ilegal en el 2000, el mismo año en que se casó con Temo Juárez, nacido en México, quien sirvió en la Guerra de Irak en el Cuerpo de Marines y ahora es ciudadano estadounidense naturalizado.

El estado irregular de la mujer salió a la luz en el 2013, como resultado de un control de la Policía de Tráfico, tras lo cual se le exigió registrarse cada seis meses en la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés). Los abogados de Alejandra Juárez declararon ante los periodistas que su clienta fue deportada en el marco de la política de 'tolerancia cero' contra la inmigración ilegal promovida por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Un viaje sin retorno

Por su parte la ICE, que no respondió a preguntas el viernes, anteriormente comentó que si Juárez vuelve a entrar a EE.UU. después de su deportación, se considerará un delito grave.

"Señor presidente, usted me está deportando y no solo va a hacer daño a mí, está haciendo sufrir a un veterano", declaró Alejandra Juárez, de 38 años, en el Aeropuerto Internacional de Orlando. "Siempre dice que ama a los veteranos. Si realmente ama a los veteranos, ¿por qué no me disculpa?", preguntó antes de embarcar en el vuelo a México sin retorno.

El esposo de Alejandra, por su parte, mencionó que había votado por Trump en las elecciones del 2016. La hija menor de la pareja, de 9 años, tuvo que irse con su madre, porque el padre de familia viaja mucho por negocios.