FOTOS: Japón conmemora el 73 aniversario del bombardeo atómico en Hiroshima y a sus víctimas

Este lunes, Japón ha conmemorado el 73 aniversario del bombardeo atómico de la ciudad de Hiroshima con una ceremonia y un minuto de silencio en el Parque Conmemorativo de la Paz, informa Kyodo News. El minuto de silencio ha sido declarado en todo el país exactamente a las 8:15 (hora local), momento en que el 6 de agosto de 1945 la bomba estadounidense, apodada 'Little Boy', explotó sobre la ciudad.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, que participó en la ceremonia, afirmó que Japón "está decidido a realizar grandes esfuerzos para servir de puente" entre los países que posean armas nucleares y los que no, prometiendo seguir sus tres principios no nucleares: no producir, no poseer y no permitir armas nucleares en su territorio.

Kyodo / Reuters

Por su parte, el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, ha declarado, citado por The Mainichi, que hoy en el mundo siguen existiendo unas 14.000 ojivas nucleares, lo que aumenta el riesgo de que algún día "por intención o por accidente" regresará "lo que vimos en Hiroshima después de la explosión aquel día". Además, precisó que los líderes mundiales deben esforzarse para crear un mundo libre de armas nucleares.

A raíz del ataque de EE.UU. sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, unas 140.000 personas murieron. Tres días después, la segunda bomba atómica fue arrojada sobre Nagasaki. Se estima que mató a 74.000 personas.