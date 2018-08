Nieta de la reina Isabel II revela que "se metió en problemas" por publicar esta foto de su padre

En el Reino Unido la princesa Eugenia de York reveló en una nueva entrevista para British Vogue que "se metió en problemas" por publicar una foto de su padre, el príncipe Andrés, dentro del Palacio de Buckingham.

"Hace poco me metí en problemas por publicar una foto de papá en un pasillo del palacio que no fue pensada para los ojos del público", dijo la joven, citada por Skynews. Sin embargo, no precisó cuáles fueron dichos problemas y no eliminó la foto.

Eugenia, que tiene más de 300.000 seguidores en Instagram, compartió una foto de su padre, Andrés de York, vestido de coronel de la Guardia de Granaderos en junio. La foto, que recibió más de 50.000 me gusta, fue tomada con motivo del cumpleaños de su abuela, Isabel II.