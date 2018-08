Robert Redford pondrá fin a su carrera como actor

El célebre actor estadounidense Robert Redford ha confirmado que se retirará de la actuación tras finalizar su trabajo en la película 'The Old Man & the Gun', prevista para ser lanzada el próximo mes de septiembre.

En esta comedia criminal interpreta a un personaje llamado Forrest Tucker, y será el último rol en su carrera.

Según reporta The Guardian, el actor, cuya carrera profesional acumula casi 60 años, no ha descartado continuar como director de cine.