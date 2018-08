La Policía planta cara al reto de moda: ¡Prohibido salir del coche en marcha para bailar! (VIDEOS)

La Policía de diversos países de mundo está preocupada por la rápida divulgación del flashmob 'Kiki Challenge', consistente en grabar cómo una persona sale de un coche para bailar al ritmo de una canción mientras el auto sigue desplazándose.

El reto arrancó cuando el comediante estadounidense Shiggy subió a su cuenta de Instagram un video en el que aparece bailando en la calle al ritmo de un reciente tema de Drake, titulado 'In my fellings'. En un primer momento, el desafío se llamó 'In my fellings Challenge', en alusión a la canción, pero luego paso a denominarse 'Kiki Challenge', ya que en una parte de la melodía se oye: "Kiki, do you love me?".

Anna Worden se bajó del auto, se puso a bailar y por un descuido sufrió fracturas de cráneo. https://t.co/BmzMWV6P8C — Primicia Virtual (@PrimiciaVirtual) 1 de agosto de 2018

Sin embargo, los internautas decidieron ponerle un poco más de adrenalina al asunto, por lo que acometen el reto con el auto en movimiento.

El desafío se propagó rápidamente por las redes sociales bajo los hashtags как #KiKichallenge, #KeKechallenge, #doingtheShiggy, #doyouloveme, #Shiggychallenge, #KiKidoyouloveme.

Sin embargo, muchos de los participantes de este reto han acabado protagonizando accidentes, robo de pertenencias y excéntricas caídas.

Tras registrarse varios incidentes de este tipo, la Policía de Estados Unidos, España, Canadá, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y de otros países ha llamado a los ciudadanos a abstenerse de bailar en las carreteras, bajo amenaza de multa e incluso de encarcelamiento.

Por ejemplo, en EE.UU. se castigará a los participantes de este reto con una multa de 1.000 dólares, después de que una joven de 18 años terminara su baile con hemorragia cerebral.

En YouTube circula una recopilación de una serie de actuaciones fallidas de este desafío, en las que los participantes son atropellados por otros coches, caen o colisionan con postes o con las puertas de sus propios autos.

Mientras, la cantante turca Hulya Avsar se enfrenta a una multa de 235 liras (45 dólares) por crear una situación peligrosa en la carretera vinculada con este desafío.

La Policía de Boadilla del Monte (España) ha subido en su cuenta de Facebook varios videos de bailes fallidos de ciudadanos, muchos de los cuales resultaron lesionados.

Mientras tanto, en Egipto se han registrado varios accidentes y casos mortales por culpa del reto. El Ministerio del Interior ha recordado a los ciudadanos que impedir el tráfico está penado con una multa equivalente a 167 dólares y hasta con un año de prisión.

En la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, la Policía arrestó a tres hombres, que deberán pasar una temprada en prisión por poner en riesgo a otras personas y violar las costumbres culturales del país con este desafío.