Así podría saber Facebook cuánto dinero tenemos

La red social Facebook habría estado negociando con los principales bancos estadounidenses durante el último año para que compartan los datos de las cuentas bancarias de sus usuarios, con el objetivo de ampliar su abanico de funciones, informó este lunes The Wall Street Journal.

"Facebook quiere ser cada vez más una plataforma donde las personas compren y vendan productos y servicios además de comunicarse con sus amigos", sostiene una de las fuentes citadas por el medio, según la cual durante el último año la empresa fundada por Mark Zuckerberg discutió con entidades bancarias como JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. y U. S. Bancorp "las posibles características para los clientes de estos bancos que la red social puede ofrecer en Facebook Messenger".

Según explica el rotativo, se trata de una función que mostraría a los usuarios el saldo de su cuenta bancaria y les advertiría de eventuales intentos de fraude cometidos contra su cuenta. Otra de las fuentes informa que Facebook también ha pedido a los bancos que compartan datos sobre los lugares donde sus clientes realizan compras. Sin embargo, el medio estadounidense asegura que un representante de la compañía sostiene que Facebook no planea utilizar la información bancaria de los usuarios con fines promocionales.

En este sentido, uno de los bancos ya habría dejado de negociar sobre este tema con la red social por temor a una fuga de datos, señala el medio estadounidense. Asimismo, destaca que los bancos no tienden a compartir sus datos con otras compañías porque quieren que sus clientes utilicen sus propias aplicaciones. Otras compañías como Google y Amazon emprendieron anteriormente tentativas parecidas para promocionar sus aplicaciones bancarias en sus asistentes virtuales Google Assistant y Alexa, respectivamente.