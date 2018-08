López Obrador estudia todas las vías para atajar la violencia "aunque no gusten a otros países"

El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho un llamamiento para analizar todas las opciones que pertmitan resolver el problema de la violencia en el país, al margen de que le guste o no a determinados gobiernos extranjeros.

Así lo dijo López Obrador en el arranque del Foro por la Pacificación y Reconciliación Nacional, celebrado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el marco del cual se organizar una serie de mesas de trabajo en todo el país con el objetivo de construir un plan para contener la epidemia de violencia que afronta México.

"Tienen ustedes todas las libertades para que se analicen todas las opciones. No es que: esto no lo podemos tocar porque no le va a gustar a un gobierno extranjero", dijo López Obrador.

"No nos importa. Si es bueno para México se va a llevar a la práctica", agregó.

Su mensaje contenía una clara alusión a Estados Unidos, país cuya influencia ha sido evidente en la política antidrogas que se practica actualmente en México. Una situación que el futuro Gobierno de López Obrador afrontará contemplando la eventual despenalización de las drogas y una política de amnistía para narcotraficantes de bajo rango.

"Tenemos que debatir sin censura, sin cortapisas. Tenemos que escucharnos para que entre todos elaboremos el programa y llevemos a la práctica el programa que nos permita pacificar a nuestro querido México. Tenemos que hablar con libertad", agregó.

"Se decidió hacer aquí este primer foro porque aquí hay sed de justicia", dijo durante el acto celebrado en Ciudad Autónoma de Ciudad Juárez, en presencia de funcionarios, organizaciones civiles y familiares de víctimas.

"Para noviembre debemos tener el plan", subrayó López Obrador.

Antes de su participación en el foro, familiares de víctimas realizaron un acto de protesta en el que interrumpieron las actividades previstas y entregaron documentos a López Obrador, que recibirá su constancia de presidente electo este miércoles 8 de agosto.

Un grupo de víctimas se acercó al estrado para platicar con @lopezobrador_ y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Pidieron una audiencia para poder explicar sus demandas y peticiones.#ForoEscuchapic.twitter.com/5B9fBvlIWS — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 7 de agosto de 2018

Minutos antes, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, celebró la iniciativa de López Obrador y se mostró optimista ante la posibilidad de lograr "una auténtica transformación del régimen político".

Corral, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), fue un fiero crítico de López Obrador durante las campañas presidenciales.

Precisamente, por esta razón López Obrador celebró la "madurez política" de Corral, al apoyar la realización del foro a favor del interés de la nación. "Es tiempo de unidad y reconciliación, ya pasó la campaña", dijo Obrador.