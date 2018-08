Excrementos humanos en el Everest: Así propone un ingeniero limpiar y aprovechar toneladas de heces

Toneladas de desechos representan un problema serio para el Everest. Miles de visitantes y alpinistas que lo escalan año tras año suelen dejar carpas, equipos rotos, recipientes de gas, así como heces en el monte más alto del mundo. Grayson Schaff, redactor de la revista Outside ya en 2012 tildó al pico de "una bomba de relojería fecal".

Según destaca The Washington Post, en los dos meses que tarda aproximadamente un alpinista en escalar el pico produce cerca de 27 kilos de excremento. Solo esta temporada, los trabajadores recogieron 14 toneladas de heces del campo base y otros lugares, precisa la publicación.

"No puedo irme diciendo que mi mierda no huele"

Para solucionar este problema, Garry Porter, un ingeniero retirado de EE.UU., propone utilizar un digestor de biogás que convertiría los desechos de los alpinistas en algo útil. Según contó a The Washington Post, Porter, quien escaló el pico en 2003, tuvo "la sensación de que el Everest se merece algo más que eso, y es mi responsabilidad porque soy un escalador y no puedo irme diciendo que mi mierda no huele".

De acuerdo con el medio, lo que planea construir Porter en el Everest es un gran depósito donde se mantendría el agua y los desechos humanos, de los cuales las bacterias anaeróbicas producirían fertilizantes y metano, que a su vez se utilizaría para cocinar alimentos, dar fuego y luz.

El ingeniero también tiene la solución para las temperaturas bajas en el Everest que impedirían la actividad de las bacterias. Para que el digestor mantenga la temperatura necesaria, Porter plantea enterrar el dispositivo en el suelo y aislarlo. También propone instalar paneles solares que transmitirían calor al digestor y alimentarían las baterías para el calentamiento por las noches.

Se prevé que el dispositivo sea operado por el Gobierno de Nepal. Según el diario, el ingeniero afirma que las autoridades del país ya aprobaron su construcción.