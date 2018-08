El Senado de Argentina rechaza la legalización del aborto

Tras 17 horas de debate, el Senado de Argentina ha rechazado la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada por la Cámara de Diputados de ese país el pasado 14 de junio. El proyecto obtuvo 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones.

Con 31 votos afirmativos, 38 votos en contra y 2 abstenciones se rechaza el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo pic.twitter.com/LmUDZYwMGI — Senado Argentina (@SenadoArgentina) 9 августа 2018 г.

La mayoría de los votos en contra los emitieron senadores de la Alianza Cambiemos y el Partido Justicialista (PJ).

Esta iniciativa no se podrá volver a abordar hasta el año que viene y, si nada cambia en el ámbito legislativo argentino, es posible que no se debata de nuevo hasta después de las elecciones de 2020.

El proyecto

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, compuesta por más de 300 organizaciones y fundada en 2005, presentó esta propuesta, ya que desde su creación realiza tareas de difusión e impulso de un proyecto de ley que, tras varios intentos fallidos, logró llegar a los legisladores argentinos este 2018.

El texto planteaba la posibilidad de realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Esa intervención debería ser garantizada en todos los centros de salud públicos o privados en un plazo de cinco días una vez hecho el requerimiento.

Los profesionales que no desearán realizar esas intervenciones se podrían inscribir en una lista de objetores de conciencia, pero no podrían alegar esa opción si se tratara de una urgencia. Por su parte, las instituciones no tendrían esa posibilidad y deberían contar con profesionales capacitados para esa tarea.

Cambios propuestos

En el marco de la discusión en el Senado y con el objetivo de buscar la legalización del aborto, senadores de Córdoba impulsaron una serie de reformas a lo aprobado en Diputados que logró el consenso de quienes apoyaban el proyecto.

Así, se pusieron de acuerdo en reducir el plazo para poder abortar de manera legal de 14 a 12 semanas, permitir la objeción de conciencia institucional y eliminar las sanciones a los médicos que se negaran a realizar esas intervenciones.