Embajador ruso en Argentina: "Surgen amenazas donde no las había"

El nuevo embajador de la Federación de Rusia en la República Argentina, Dmitri Feoktístov, ha señalado que su misión consiste en "contribuir a reforzar y promover la amistad ruso-argentina y la cooperación en todos los ámbitos".

"Argentina, al igual que Rusia, es una gran nación, con una historia grande y gloriosa", ha destacado el diplomático. "Es un país amante de la libertad e independiente, que en los asuntos internacionales adopta una postura ponderada y autónoma. Es un actor influyente en la arena internacional, y objetivamente, esto une a nuestros países todavía más", ha expresado Feoktístov.

"Como embajador de Rusia, me tocará lograr que nuestras relaciones se construyan sobre una base todavía más sólida, firme y de largo plazo", ha afirmado el diplomático.

Comentando acerca de la cooperación bilateral, el embajador ha destacado el ámbito de la seguridad como uno de los temas principales. "Nuevos desafíos y amenazas, incluido el terrorismo internacional, el crimen organizado transnacional, la producción y tráfico ilegal de drogas han adquirido hoy en día un carácter global", ha señalado Feoktístov.

A pesar de que se escucha a veces que América Latina y Argentina en particular no enfrentan una amenaza directa del terrorismo, "la situación está cambiando y surgen amenazas donde no las había", ha advertido el diplomático.

En ese sentido, ha indicado que según sus datos, los terroristas pueden considerar utilizar a América Latina para fines criminales. "En concreto, se trata de la creación allí de bases de recreación para el descanso y el tratamiento de terroristas extranjeros, la recaudación de fondos, el reclutamiento y la propaganda", ha subrayado Feoktístov.

Los dos países también cooperan en el ámbito de la infraestructura. Como ejemplos, ha mencionado el proyecto de la construcción de una vía férrea por la compañía rusa RZD (Ferrocarriles Rusos) hasta el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. Además, el banco ruso Gazprombank tiene planes de financiar la construcción de un complejo portuario en el río Paraná.