Locutora mexicana hace el reto viral del momento pero termina esposada inmediatamente (VIDEO)

La locutora mexicana Dennisse García fue detenida por la Policía de Texas, EE.UU., luego de realizar un reto viral conocido en ese país como 'La Chona'. Para colmo, todo fue registrado en un video por una persona que la acompañaba y subido a las redes.

García sostuvo que había sido desafiada por su hija pero tuvo la mala suerte de ser atrapada por los oficiales. Además, no tenía encima su permiso de conducir ni los comprobantes del seguro del vehículo.

El reto comenzó luego de que el comediante estadounidense Shiggy subiera a su cuenta de Instagram un video donde se lo ve bailar en medio de la calle, luego de bajar de su auto, al ritmo de la canción de Drake, titulada 'In my fellings'. Por eso en un comienzo fue llamado 'In my fellings challenge' y luego 'Kiki challenge'.

Sin embargo, en México la canción fue reemplazada por 'La Chona', de Los Tucanes de Tijuana, y además se sumó que el vehículo debía estar en movimiento a la hora de bajar. Debido a la peligrosidad del desafío, la Policía Federal mexicana realizó una campaña de prevención que incluyó un video explicativo.

Allí se detalló que este tipo de acciones violan el Reglamento de Tránsito de México, que establece ―entre otras cosas― que los conductores de autos en movimiento deben tener siempre sus dos manos en el volante. También plantea que está prohibido bajarse de vehículos andando, asomar objetos o partes del cuerpo y es necesario siempre tener puesto el cinturón de seguridad.

En otros países del mundo también fue prohibido el 'Kiki challenge' por generar accidentes y problemas en las calles y carreteras.