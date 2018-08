Hallan muerto al novio de una famosa actriz en la Trump Tower de Nueva York

Dennis Shields, director de la empresa LawCash y novio de la actriz Bethenny Frankel (conocida por su participación en el 'reality show' estadounidense 'The Real Housewives of New York City'), fue hallado muerto en la Trump Tower de Nueva York, informa New York Post.

La causa de su muerte no ha sido hasta ahora determinada, aunque la fuente apunta que se sospecha una sobredosis de medicamentos de venta bajo prescripción. Según New York Post, Shields, quien tenía 51 años y vivía en la Trump Tower, pidió a su asistente que le comprara Narcan, una medicina que se utiliza para el tratamiento de intoxicaciones agudas por opiáceos, pero murió antes de ingerirla.

Shields y Frankel aparecieron juntos en la serie televisiva 'The Real Housewives of New York City', durante su más reciente temporada.