Erdogan advierte a EE.UU. que Turquía podría buscar nuevos aliados si no cambia su actitud

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió a Estados Unidos que Turquía podría buscar nuevos amigos y aliados si Washington no muestra más respeto y reciprocidad en las relaciones bilaterales con Ankara, según un artículo de opinión escrito por el mandatario turco, publicado este viernes en The New York Times.

"Antes de que sea demasiado tarde, Washington debe renunciar a la noción equivocada de que nuestra relación puede ser asimétrica y aceptar el hecho de que Turquía tiene alternativas", sostuvo Erdogan en el escrito para el medio estadounidense. "Si no revierte esta tendencia de unilateralismo y falta de respeto será necesario que empecemos a buscar nuevos amigos y aliados", sentenció el presidente de Turquía, y añadió que las acciones unilaterales de EE.UU. contra Turquía "solo servirán para socavar los intereses y la seguridad estadounidenses".

Este viernes el presidente de EE.UU., Donald Trump, autorizó aumentar los aranceles al acero y al aluminio de Turquía, que quedan en un 20 % y un 50 % respectivamente, cuya consecuencia directa fue que la lira turca se desplomara perdiendo alrededor del 25 % de su valor frente al dólar en lo que va de año.