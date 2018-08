¿Por qué los hombres se quedan solteros? Un sociólogo rastrea la Red y encuentra la razón

Menelaos Apostolou, sociólogo de la Universidad de Nicosia (Chipre), sostiene que la razón por la que muchos hombres se quedan solteros radica en sus habilidades sociales, que no evolucionaron para cumplir los estándares actuales, según se desprende de un artículo publicado este miércoles por la revista científica Evolutionary Psychological Science.

Según el sociólogo chipriota, mientras en el pasado los hombres no tenían que adquirir habilidades sociales para encontrar pareja, en la actualidad sí es necesario y muchos hombres tienen dificultades para ello, pues carecen de la capacidad de seducir e impresionar a las mujeres. También destaca que antes existían los matrimonios forzados o pactados, lo que simplificaba las cosas para las personas de sexo masculino menos agraciadas.

Según otro estudio citado por el experto, el 35% de la población de Europa y Estados Unidos es soltera, cifra que va en aumento desde 2004. El estudio de Apostolou se basó en un análisis pormenorizado de más de 6.700 opiniones masculinas dejadas en Reddit, uno de los portales web más populares del mundo.

Un problema de nuestro tiempo

Apostolou planteó la siguiente pregunta a los internautas: "¿Por qué los hombres permanecen solteros?". Tras analizar solo las respuestas masculinas, las clasificó en 43 categorías, de las que el estudio destacó las más frecuentes. En primer lugar figuraron la mala presencia, seguida por la baja autoestima y el bajo estado de forma, seguidas del hecho de no querer tener pareja, de las pocas habilidades para ligar, así como el hecho de ser tímido.

En opinión del autor del artículo, en "las sociedades postindustriales la elección de pareja no está regulada ni es forzada, sino que las personas tienen que buscarla por su propia cuenta" y, dado que en la actualidad "los hombres solteros carecen de las necesarias habilidades para flirtear", esto les dificulta la búsqueda de pareja, comentó Apostolou a Springer, sello editorial especializado en publicaciones científicas.

No obstante, el investigador subraya que, como todos los estudios, el suyo tiene ciertas limitaciones. En este sentido, señala que la investigación se realizó a partir de comentarios enviados de forma anónima por los usuarios de una página en Internet, ofreciendo su opinión sobre los motivos de su soltería, lo que —opina Apostolou— no tiene por qué ser la verdadera razón de que no tengan pareja.