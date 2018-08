Noruega prescribirá heroína gratuita a los drogadictos para mejorar su calidad de vida

El Ministerio de Salud de Noruega ha anunciado que llevará a cabo un programa experimental en el que se prescribirá heroína de forma gratuita a los drogadictos más marginales para así mejorar sus condiciones de vida.

"Hemos implementado una serie de medidas para las personas con adicción, pero no hemos hecho lo suficiente para los adictos con grandes necesidades de ayuda. El uso de heroína en el tratamiento es controvertido, pero no podemos dejar que esto no sea probado", declaró el ministro de Salud del país escandinavo, Bente Hoie.

El tratamiento asistido con heroína se aplicará a drogadictos cuyos problemas sean difíciles de atender con los tratamientos actuales. Se espera que el programa se lance a inicios de 2020.

Según la AFP, que cita datos del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, Noruega tiene una de las tasas de mortalidad por sobredosis más altas de Europa. En 2015, en este país se registraron 81 muertes por millón de habitantes, solo por detrás de Estonia (132 por millón) y Suecia (88 por millón).

Adaptado o probado en naciones como Suiza, Países Bajos o Dinamarca, el uso médico de la heroína genera polémica, pero sus partidarios alegan que, además de mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad, permite disminuir la criminalidad y los costes asociados.