El FBI despide a Peter Strzok, el agente que prometió "impedir" que Trump fuera presidente

El agente FBI Peter Strzok fue despedido este viernes, ha anunciado este lunes su abogado. La medida llega meses después de que se conociera una correspondencia suya en la que prometía "impedir" que el presidente estadounidense, Donald Trump, asumiera el cargo, informa Fox News.

"Esta decisión debe ser profundamente preocupante para todos los estadounidenses", ha declarado Aitan Goelman.

Donad Trump ha confirmado este lunes el despido de Strzok, afirmando que "la lista de los jugadores malos del FBI y el DOJ [el Departamento de Justicia] se hace cada vez más larga". "No colusión, no obstrucción: solo me estoy defendiendo", ha manifestado Trump en Twitter.

El mandatario también ha afirmado que la investigación de Mueller fue "un fraude total para el pueblo estadounidense y debe ser apropiadamente rehecha".

Strzok, en el pasado miembro del consejo especial de investigación de Robert Mueller sobre las supuestos vínculos entre su campaña presidencial y Moscú, ha sido apartado de la institución después de que trascendiera que había escrito mensajes en los que expresaba visiones políticas contrarias a Trump.

En una correspondencia electrónica con la letrada Lisa Page en agosto de 2016, el exagente del FBI aseveró que Trump no sería presidente. "Lo impediremos", prometió.