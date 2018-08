VIDEO: Obrero destruye varias casas con una excavadora indignado por no recibir su sueldo

Un obrero británico enojado por por no haber recibido su salario destrozó varias viviendas recién construidas utilizando una pala excavadora, informa The Sun.

Daniel Neagu, de 31 años, fue arrestado el pasado sábado en la localidad inglesa de Buntingford, después de destruir las fachadas de cinco casas de dos plantas.

"Estaba riendo y sacando fotos de los daños. Cuando la Policía llegó, les dijo que no le habían pagado y que era por eso lo había hecho. Estaba completamente tranquilo", contó la vecina Elaine Francois.

El daño ocasionado ha sido evaluado en torno a 2,5 millones de libras esterlinas (unos 3,2 millones de dólares).

Los residentes de la zona dicen que sintieron miedo de que Neagu les dejara sin casa, pero el obrero les aseguró que destruiría solo las viviendas nuevas en las que había trabajado y por las que no había recibido su sueldo.

"Dijo que no era peligroso, pero que no le habían pagado. Salió de la excavadora y pensé: 'Bien, ha terminado'. Pero regresó para continuar. Parecía feliz. Cuando la Policía se lo llevó esposado, no causó problemas", relató otro vecino, William Griffiths.

El atacante se encuentra detenido mientras continúa la investigación.