Irak "no se compromete" a poner en marcha las sanciones de EE.UU. contra Irán

El primer ministro de Irak, Haider al Abadi, ha confirmado que su país solo comerciará con Irán mediante otras divisas que no sea el dólar estadounidense, pero ha reiterado que no tiene la intención de poner en marcha las sanciones que Washington ha impuesto a Teherán, según ha declarado durante una rueda de prensa.

Este mandatario ha señalado que Irak posee "un punto de vista opuesto" al de EE.UU. respecto a las medidas punitivas contra Irán y ha subrayado que no formará parte de "una campaña injusta contra ninguno de nuestros países vecinos"."El punto esencial" es que "no he dicho que me comprometeré con las sanciones", ha aseverado Al Abadi en ese encuentro con los medios de comunicación.