Detienen e interrogan en Israel a un periodista judío-estadounidense por sus creencias políticas

Peter Beinart, periodista judío-estadounidense y defensor de los derechos de los palestinos, fue detenido este domingo en el control de pasaportes del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv (Israel) e interrogado durante más de una hora sobre sus creencias políticas y afiliaciones. El interrogatorio finalizó solo después de que Beinart le asegurara al agente de seguridad israelí que no planeaba asistir a manifestaciones políticas en el país, escribió el periodista en el portal The Forward. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, explicó que el incidente fue un "error administrativo", pero Beinart afirma que no aceptará las disculpas del político.