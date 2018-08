Exasesora de la Casa Blanca revela el salario que reciben los exempleados de Trump por su silencio

Omarosa Manigault Newman, exasesora de la Casa Blanca, afirma que varios de los exallegados del presidente estadounidense Donald Trump reciben alrededor de 15.000 dólares mensuales "por su silencio", una cifra que parece ser confirmada por registros oficiales.

Manigault Newman, fuera de su cargo desde diciembre del año pasado, afirma haberse negado a firmar un acuerdo de no divulgación que otros exfuncionarios presuntamente aceptaron bajo la fachada de un trabajo remunerado.

"No me estaban ofreciendo un trabajo real [...] realmente no les importaba si aparecía [en el trabajo]", aseveró la exasesora a NBC, precisando que ese contrato le habría prohibido hacer cualquier comentario que pudiera dañar al presidente.

Pese a que la veracidad de estas afirmaciones no ha sido verificada, registros financieros electorales citados por ABC News confirman que pagos cercanos a ese monto han sido realizados a algunos exfuncionarios, entre ellos, dos que sirvieron en puestos clave en la Casa Blanca.

En concreto, Keith Schiller, jefe de seguridad de la Organización Trump, guardaespaldas personal del presidente y jefe de operaciones de la Oficina Oval hasta septiembre de 2017, recibió pagos mensuales tras su salida al igual que otros exasesores como John McEntee, asistente personal del presidente hasta marzo de este año, de parte de la campaña presidencial de Trump de cara a una potencial reelección en el 2020.

La exasesora había desvelado preocupantes grabaciones como parte de las "cosas muy corruptas" que prometió revelar en torno a la Administración Trump. Sus declaraciones coinciden con la promoción de su nuevo libro sobre la Casa Blanca, calificado por la portavoz presidencial, Sarah Sanders, como "plagado de mentiras".