Exasesora de la Casa Blanca está dispuesta a compartir con Mueller sus audios secretos

La exasesora de la Casa Blanca Omarosa Manigault Newman afirmó estar dispuesta a compartir con el fiscal especial Robert Mueller, que encabeza la investigación sobre los supuestos vínculos entre la campaña presidencial de Donald Trump y Moscú, las grabaciones que hizo de sus conversaciones con otros empleados de la Administración Trump.

"Si su oficina me vuelve a llamar, cualquier cosa que quieran, lo voy a compartir", dijo Manigault a la cadena MSNBC.

Este lunes, la exasesora divulgó un audio que pretende desvelar los supuestos niveles de corrupción en la Administración Trump, y aseguró que dispone de otros materiales que está dispuesta a revelar.

Las declaraciones de Manigault coinciden con la promoción de su reciente libro, 'Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House' ('Desquiciado: reporte de un infiltrado en la Casa Blanca de Trump'), en el que hace aparentes revelaciones explosivas sobre su trabajo en el depacho presidencial.



La exfuncionaria ha recibido críticas de los colaboradores de Trump y de expertos en seguridad nacional por realizar grabaciones secretas en zonas de alta seguridad.