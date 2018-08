Inician acciones legales contra una exasesora de Trump por violar el acuerdo de confidencialidad

El equipo de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 ha presentado una demanda de arbitraje contra su exasesora Omarosa Manigault Newman alegando el incumplimiento del acuerdo de confidencialidad, informa Fox News con referencia a un oficial de la campaña.

La demanda ha sido presentada ante la Asociación de Arbitraje de EE.UU. en Nueva York sobre la base de que el recién publicado libro de Manigault Newman, así como la gira de su promoción en los medios de comunicación, están violando el acuerdo de confidencialidad con la campaña que la exfuncionaria suscribió en 2016. Además, la exfuncionaria ha divulgado durante el lunes y martes varios audios grabados en zonas de alta seguridad de la Casa Blanca.

Manigault Newman reconoció haber firmado un acuerdo de confidencialidad con la campaña en 2016. En su libro, la exasesora revela que después de ser despedida de la Casa Blanca en diciembre de 2017 se le ofrecieron 15.000 de dólares mensuales a cambio de la firma de un nuevo acuerdo de confidencialidad. Según Newmanm, rechazó esa oferta.

Nuevo libro

Las declaraciones de la exasesora de la casa Blanca, que coinciden con la promoción de su libro 'Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House' ('Desquiciado: un reporte desde el interior de la Casa Blanca de Trump') que salió a la venta esta semana, dieron a entender que habría más cosas por venir.

En su obra, Manigault Newman hace revelaciones explosivas en su relato del tiempo que pasó trabajando para el presidente Trump, como que el líder estadounidense se refería de manera humillante al hablar sobre personas negras, y compara el comportamiento del mandatario con el de "un perro sin correa" durante los eventos del club Mar-a-Lago en los que no está presente la primera dama, Melania Trump.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, comentó que el libro de Manigault Newman está "plagado de mentiras".