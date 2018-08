George Martin explica por qué mata a los personajes de 'Juego de Tronos'

George R.R. Martin, autor de 'Juego de Tronos', ha revelado al canal estadounidense PBS que 'El señor de los añillos' de J.R.R. Tolkien es "el mejor libro que ha leído" y le inspiró para matar a un centenar de sus personajes, incluso los protagonistas.

De hecho, la muerte de Gandalf —uno de los personajes centrales de esa obra— influyó en su propia manera de escribir: "No puedo explicar cómo me impactó cuando tenía 13 años. ¡No puedes matar a Gandalf! Quiero decir, Conan no murió en los libros de 'Conan', ¿sabes? Tolkien rompió esa regla y siempre le amaré por ello", declara Martin.

"En el momento en que matas a Gandalf, el suspenso de todo lo que sigue es 1.000 veces mayor, ¡porque ahora cualquiera puede morir! Por supuesto, eso ha tenido un efecto profundo sobre mi voluntad de acabar con mis personajes sin pensarlo", explica este creador.