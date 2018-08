La exempleada de la Casa Blanca Omarosa Manigault dice que Trump intenta silenciarla

La exasesora de la Administración Trump Omarosa Manigault Newman afirmó este martes que "no será silenciada" por el presidente estadounidense. En una entrevista con la agencia AP, la antigua trabajadora de la Casa Blanca, despedida en 2017, indicó que cree que la organización de campaña del presidente está tratando de evitar que hable sobre el período en que trabajó para Donald Trump.

"No me intimidarán. No voy a ser intimidada por Donald Trump", aseveró Manigault en referencia a la demanda de arbitraje en su contra presentada por el equipo de la campaña presidencial de Trump en 2016, que alega el incumplimiento del acuerdo de confidencialidad.

La demanda ha sido presentada ante la Asociación de Arbitraje de EE.UU. en Nueva York sobre la base de que el recién publicado libro de Manigault, 'Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House' ('Desquiciado: un reporte desde el interior de la Casa Blanca de Trump'), así como su gira de promoción en los medios de comunicación, están violando el acuerdo de confidencialidad con la campaña que la exfuncionaria suscribió en 2016.