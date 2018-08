"El camino se derrumbó delante de mí": Un futbolista sale ileso de la tragedia del puente de Génova

Un sobreviviente del derrumbe del puente Morandi de la ciudad italiana de Génova ha relatado cómo vivió el momento "apocalíptico" cuando el coche en el que viajaba cayó junto con la estructura del viaducto. "Estaba pasando por el puente cuando, en un momento dado, vi que el camino se derrumbaba delante de mí", dijo Davide Capello, de 36 años, en declaraciones ofrecidas al canal Sky Tg24.

El coche de Capello, exguardamenta del Cagliari Calcio de la Serie A y ahora portero del equipo amateur US Legino 1910, cayó desde unos 30 metros de altura y quedó atrapado entre los escombros. El deportista dice todavía no entender cómo no acabó aplastado por los fragmentos del viaducto, y pudo salir del automóvil por su propia cuenta con ayuda de unas personas que acudieron al lugar.

El portero del Legino además comentó que el momento del derrumbe se parecía a la escena de una "película apocalíptica". "Me asusté mucho. Pensé que terminaría mal, pero gracias a Dios estoy aquí para contarlo", continuó. "Es impensable que algo así pueda pasar en una de las carreteras más transitadas de Italia", finalizó Capello.