EE.UU. y México acuerdan un nuevo plan de cooperación en la lucha antidroga

Representantes militares y policiales de México se reunieron este miércoles en Chicago (EE.UU.) con agentes de la Administración para el Control de Drogas de ese país (DEA) y otros representantes policiales de esa ciudad para buscar nuevas formas de combatir el narcotráfico.

Según comunica la Procuraduría General mexicana, ambas partes llegaron a "acuerdos estratégicos sin precedentes" en el combate a este tipo de delincuencia organizada, entre los que destacan estrategias enfocadas a atacar las estructuras financieras de los grupos criminales.

Se hizo hincapié en la aplicación de "medidas contundentes en todas las cadenas de valor" ligadas al narcotráfico, así como en la cooperación "en todos los niveles" para detener el flujo de armas hacia México y en el mejoramiento de los procesos de extradición y traslado de reos entre ambos países.

Para alcanzar estos objetivos se acordó la creación de un equipo basado en Chicago y apoyado por el Gobierno mexicano para investigar a bandas tanto locales como internacionales, apuntando específicamente a los carteles mexicanos.

Sin embargo, Patricia Escamilla-Hamm, experta en seguridad, defensa y crimen organizado, asegura que las estrategias presentadas no son eficaces. "No solo no son nuevas, sino que se ha demostrado que son fracasadas [...] nos dicen que van a seguir haciendo lo mismo", asevera.