"Intentaron comprar mi silencio": Omarosa Manigault revela nuevo audio de la campaña de Trump

Omarosa Manigault Newman, la ya célebre exasesora de la Casa Blanca, reveló una grabación en la que aparentemente sostiene una conversación con Lara Trump, la nuera del presidente de EE.UU., en la que se habla de una irregular oferta de trabajo en la campaña presidencial por la reelección de Donald Trump.

Durante la llamada, Lara Trump, que desempeñaría un rol principal en esa campaña, ofreció a Manigault Newman un trabajo –con salario de 15.000 dólares al mes– justo después de que esta última saliera de la Casa Blanca. Para ello, no tendría más que asistir a "reuniones ocasionales" y participar en "charlas". La oferta, no obstante, estaba sujeta a una condición.

"Claramente, si usted sube a bordo de la campaña [por la reelección presidencial de 2020], tenemos que [mantener] todo positivo", subrayó la esposa de Eric Trump, de acuerdo al audio revelado en una entrevista de Manigault Newman con MSNBC, en la que sumó su interpretación de esos hechos.

"Ella dejó muy en claro que, si yo me unía a la campaña, habría tenido que mantenerme callada y no se me permitiría hablar con periodistas o decir algo en contra de Donald Trump", afirmó la exasesora, que salió de su cargo anterior en diciembre del año pasado. "Vi eso como un intento de comprar mi silencio", añadió.

Manigault Newman, que ya antes divulgó alarmantes grabaciones, aseveró anteriormente que otros exempleados han aceptado ya similares sumas monetarias, cosa que medios estadounidenses afirman haber confirmado. Por su parte, voceros y directivos de la campaña presidencial de Trump han iniciado acciones legales en su contra, bajo la acusación de violar un acuerdo de confidencialidad.