España: Patronal hotelera lamenta las "quejas falsas" de británicos para exigir compensaciones

El presidente de la patronal hotelera de la ciudad española de Benidorm (Comunidad Valenciana), Toni Mayor, ha lamentado la existencia de una cultura de la queja "falsa" entre los turistas de nacionalidad británica. Lo ha hecho después de que este lunes se conocieran las críticas de una turista de 81 años del Reino Unido, Fredda Jackson, que pidió una compensación porque el hotel en el que se alojó en esta localidad costera "estaba lleno de españoles".

En declaraciones a Europa Press, Mayor admite que algunos problemas han desaparecido, como las denuncias por problemas gastrointestinales, pero afirma que aún deben defenderse de hechos que "en la mayoría de los casos son falsos, tergiversados, magnificados".

Aunque defiende que los establecimientos hoteleros deben "dar la cara" para solucionar los problemas de sus clientes, afirma que a veces "la culpa es muy subjetiva y muy inducida por esa búsqueda de sacar algo de dinero, pagarse las vacaciones".

Con respecto al último caso de la turista inglesa, reconoce que quizás "no era el hotel más adecuado" para una persona de 81 años con problemas de movilidad, "pero la culpa es del touroperador o de ella, por no especificar qué tipo de producto necesitaba". Mayor ha enfatizado que este tipo de casos "casualmente es siempre en el mercado británico, no tenemos problemas en los otros".